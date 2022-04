Sma Campania, nuovo Cda con Tommaso Sodano per risanare la società che ha debiti per 60 milioni Nuovo Cda con Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta e Antonio Capasso, sostituisce l’amministratore unico Giuseppe Esposito.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Regione Campania vara il nuovo Cda della SMA Campania, la società partecipata che si occupa dell'ambiente e del depuratore di San Giovanni a Teduccio di Napoli. Nel consiglio di amministrazione la presidenza va a Tommaso Sodano, ex vicesindaco di Napoli della giunta De Magistris, già senatore di Rifondazione Comunista, ed esperto di tematiche ambientali, molto stimato dall'attuale vice-presidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola, che in Regione ha la delega all'ambiente. Ad affiancare Sodano, Fiorella Zabatta, di Europa Verde, vicina al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, e Antonio Capasso, già al vertice di Casoria Ambiente, considerato un deluchiano di ferro.

Il Cda con tre componenti prende il posto dell'amministratore unico uscente Giuseppe Esposito, considerato vicino all'ex consigliere regionale Tommaso Casillo, di Campania Libera, che alle ultime elezioni regionali non è stato riconfermato per una manciata di voti. Al nuovo Cda guidato da Sodano il compito di risanare l'azienda, alle prese al momento con un debito di 60 milioni di euro, risalente alla “clausola di manleva” dei cinque depuratori che SMA gestiva in passato. Ad oggi, ha competenza solo su quello di Napoli Est.

Stamattina, Tommaso Sodano è stato al depuratore di via De Roberto per cominciare a studiare la situazione. Sullo sfondo, la transizione di SMA Campania nel nuovo soggetto del Polo Ambientale della Regione. Bonavitacola ha fatto gli auguri al nuovo Cda, impegnato nel rilancio della società e ringraziato anche l'ingegner Esposito per il lavoro fatto, nel corso di anni impegnativi, da ultimo segnati dall'importante costituzione della società unica del Polo ambientale, strumento strategico della Regione in campo ambientale.