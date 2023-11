Slot machines truccate nella sala giochi al Vasto, sequestrati 5mila euro in monetine Il blitz della Polizia Municipale e dell’Agenzia delle Dogane in via Pavia al Rione Vasto. Le apparecchiature sono state sequestrate. Multa da 60mila euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Slot machines truccate nella sala giochi del Rione Vasto, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli a piazza Garibaldi. A scoprirle gli agenti della Polizia Municipale e personale dell'Agenzia delle Dogane, nel corso di un blitz congiunto. Quando sono entrati nella sala giochi in via Pavia, i caschi bianchi dell'Unità Operativa San Lorenzo e il personale dell'ADM Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Direzione della Campania, hanno scoperto 6 slot machines alterate in modo da eludere i controlli e non dichiarare l'incasso eludendo il collegamento con l’Agenzia delle Entrate.

Sequestrati slot machines truccate e 5mila euro

Le macchinette mangiasoldi, a quel punto, sono state sequestrate. Stessa sorte per i 5mila euro in monetine contenuti all'interno delle apparecchiature. Per il titolare della sala giochi ed il legale rappresentate della società che aveva installato gli apparecchi è scattata, invece, la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Ma non finisce qui, perché gli uomini della Polizia Locale e quelli dell’Agenzia delle Dogane hanno elevato verbali amministrativi per un totale di 60mila euro.

Blitz previsti in tutta la città

Le operazioni congiunte sono state realizzate nell'ambito di un importante programma di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo illecito e per la prevenzione delle ludopatie. Le verifiche, quindi, proseguiranno in tutti gli altri quartieri cittadini anche nei prossimi giorni, per cercare altre slot machines truccate in sale giochi, bar e tabaccherie sparsi in tutta la città. Controlli a tappeto per stanare gli illeciti ed eventuali manomissioni delle apparecchiature.