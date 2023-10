Slot machines “pezzotte” a Fuorigrotta, arriva la polizia: sequestrate Slot machines scollegate dalla Rete delle Dogane: sequestri a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta, multe per i titolari delle attività.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Tre slot machines sono state sequestrate dalla polizia di Napoli a Fuorigrotta, all'interno di un locale nella zona di Piazzale Tecchio: gli apparecchi erano all'interno di un locale nonostante non avessero né autorizzazione né il collegamento alla rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre ad essere stati installati senza la SCIA in corso di validità. Multa pesante per la titolare del locale: dovrà pagare una sanzione di 35mila euro, mentre le apparecchiature non in regola sono state sequestrate assieme ai 1.087 euro di giocate al loro interno.

L'intervento degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli è avvenuto nella giornata di ieri: la slot machines, essendo scollegate dalla Rete dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli di Stato, erano autentici "pezzotti". Le slot machines, infatti, quando non sono in Rete, permettono di evadere le imposte sui giochi da intrattenimento, e non solo: ingannano, di fatto, i giocatori che pensano di giocare a macchinette in regola e che invece sono apparecchi "off line". Non è il primo sequestro di questo tipo: sempre a Napoli, lo scorso agosto vennero sequestrate ben 17 apparecchiature simili, con multe salate per il gestore del locale. In quell'occasione, infatti, scattò una maxi-multa di circa 174mila euro, oltre ad una denuncia per peculato e frode informatica nei confronti nei confronti del titolare e del proprietario dell'attività commerciale stessi.