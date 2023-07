La situazione a Torre del Greco dopo il crollo della palazzina: i feriti e l’inchiesta Si indaga sulle cause del crollo che, nella mattinata di ieri, ha interessato una palazzina di tre piani nel centro di Torre del Greco, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Dopo il grande spavento, adesso si contano i danni. Nella tarda mattinata di ieri, domenica 16 luglio, una palazzina di tre piani è crollata in corso Umberto, nel centro di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Soltanto per un caso fortuito, non ci sono vittime: la maggior parte degli inquilini era fuori casa, al mare, visto il grande caldo.

Dalle macerie dell'edificio crollato, i vigili del fuoco e i carabinieri, i primi ad intervenire sul posto e a scavare a mani nude, hanno estratto tre persone vive: si tratta di due uomini – non ancora identificati – e di una giovane donna di 19 anni, le cui condizioni di salute sono giudicate gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Contrariamente a quanto circolato nelle prime ore di ieri, nessun passante è rimasto coinvolto e ferito nel crollo.

Anche se non si ha notizie di altri dispersi, i vigili del fuoco hanno continuato tutta la notte a controllare le macerie. Tra questa notte e le prime luci di questa mattina, inoltre, si è proceduto alla verifica e alla messa in sicurezza degli edifici attigui a quello crollato, per scongiurare che possa esserci pericolo anche per altri residenti.

La Procura indaga per crollo colposo

Oltre alla conta dei danni, resta innanzitutto da stabilire le cause che hanno portato al cedimento dell'edificio. Come raccontato ieri a Fanpage.it da alcuni cittadini, il palazzo crollato era vecchio e fatiscente, in pessime condizioni insomma.

Sul crollo indagano i magistrati della Procura di Torre Annunziata, competente sul territorio, che hanno avviato una inchiesta per crollo colposo, al momento a carico di ignoti. Le indagini sul campo sono invece affidate ai militari dell'Arma della compagnia di Torre del Greco.

Musumeci: "Manutenzione degli edifici primo obiettivo"

Sul crollo della palazzina a Torre del Greco, questa mattina è intervenuto anche Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile. "La scampata tragedia ripropone il tema della fatiscenza di parte del patrimonio immobiliare (a cominciare da quello abitativo) della Nazione, dell'assenza di una accurata verifica e ricognizione nei singoli Comuni e della deresponsabilizzazione della proprietà nella manutenzione" che, secondo il ministro, "resta in Italia il primo obiettivo da perseguire, a tutti i livelli".