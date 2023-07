Crolla palazzina a Torre del Greco, si temono vittime: tre persone estratte vive, le news in diretta

Intervenuto sul posto, il prefetto di Napoli Claudio Palomba ha avuto un breve scambio di battute con i giornalisti. "Al momento non ci sono notizie di altri dispersi". Sulla notizia, circolata in strada, che sotto le macerie potessero esserci anche dei bambini, il prefetto ha risposto: "I bambini si trovano nella palazzina alle spalle di quella che è crollata, che al momento stiamo evacuando". Si attende l'arrivo dei tecnici dell'Ufficio Anagrafe di Torre del Greco per conoscere il numero preciso degli abitanti dell'edificio in corso Umberto crollato questa mattina.

Si ricorda che tre persone, due uomini e una giovane donna, sono state già estratte vive dalle macerie. In merito alle loro condizioni di salute, il prefetto Palomba ha riferito che soltanto quelle della donna sono un po' più gravi.