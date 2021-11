La singolare classifica: Napoli è una delle città più tristi dove comprare casa La società britannica di mutui, Mortgage Advisor, ha elaborato una singolare una classifica delle città più felici in cui acquistare casa. Nella top 20 dei luoghi meno indicati in cui comprare un immobile, c’è Napoli, che si classifica quarta con un -13% rispetto alla media del livello di felicità globale. La classifica è stata redatta sulla base dell’intelligenza artificiale.

A cura di Federica Grieco

La ricerca del posto perfetto in cui iniziare un nuovo capitolo della propria vita, acquistando casa, sta diventando sempre di più una priorità. Per questo, nel corso degli ultimi anni sono state stilate numerose classifiche volte a segnalare le città nel mondo considerate più felici o che registrano un grado di qualità della vita maggiore: quelle, insomma, in cui conviene trasferirsi di corsa.

Alcune di queste liste, si basano su indicatori oggettivi come l'andamento demografico, le aree verdi disponibili, l'offerta lavorativa e culturale, il reddito o, ancora, la situazione abitativa. Altre, invece, che vengono sviluppate sulla base di criteri certamente più aleatori, risultano, se non altro, molto curiose. Una di queste è quella redatta da una società britannica di mutui, Online Mortgage Advisor, che indica quali sono i luoghi nel mondo in cui acquistare casa ti rende più felice e nella quale Napoli non ha un buon posto.

Napoli nella classifica delle città meno felici in cui comprare casa

Per redigere questa classifica, la società britannica di mutui si è servita dell'intelligenza artificiale. Il primo passo è stato raccogliere numerose foto – circa 300mila – sul social network per eccellenza delle immagini, ossia Instagram, che contenevano vari hashtag che indicassero l'acquisto recente di una casa da parte dell'autore dell'immagini, come #homeowner, #firsttimehomebuyer e #newhome. La società in questione ha poi utilizzato uno strumento di riconoscimento facciale che riesce ad attribuire un punteggio sulla base dei livelli di diverse emozioni, tra cui felicità, rabbia, tristezza, neutralità e paura.

È emerso così che nella lista delle 20 città meno felici del mondo in cui comprare casa c'è anche Napoli. La città partenopea si è attestata al quarto posto, finendo così tra le prime posizioni della classifica di luoghi considerati meno indicati in cui trasferirsi e comprare un immobile, con un -13% rispetto alla media del livello di felicità globale, subito dopo Mumbai, in India, Atlanta, negli Stati Uniti e Sydney, in Australia.

Sul risultato del capoluogo campano, noto in tutto il mondo per il mare, il buon cibo, i luoghi d'arte e la musica, ma su cui spesso aleggiano luoghi comuni e l'ombra di problemi certamente reali e irrisolti, potrebbero pesare molti fattori. Bisogna considerare però che questa classifica, come detto in precedenza, si basa esclusivamente su un algoritmo che ha la pretesa di interpretare sentimenti e stati d'animo semplicemente da un selfie pubblicato sui social.