Simone Caliendo, morto a 17 anni in un incidente in scooter: lutto a Marigliano Tutta la comunità di Marigliano è in lutto per la morte del 17enne Simone Caliendo, deceduto nella tarda serata di ieri in seguito a un incidente: tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una intera città, quella di Marigliano, nella provincia di Napoli, questa mattina piange la prematura scomparsa di Simone Caliendo, ragazzo di 17 anni morto nella tarda serata di ieri in seguito a un incidente con il suo scooter, che ha impattato contro un'automobile. La comunità, nella quale il giovane era molto integrato e conosciuto, è in lutto per la tragedia e, a partire dalle prime ore della giornata odierna, sta esprimendo il cordoglio per la morte di Simone Caliendo.

Tantissimi i messaggi apparsi sui social, come quello delle istituzioni. Rosanna Palma, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Marigliano, attraverso la pagina ufficiale ha scritto: "Ennesima tragedia: Simone Caliendo, giovane di 17 anni, è tragicamente scomparso in un incidente stradale. Una preghiera affinché Simone possa riposare nella pace di Dio e la sua famiglia possa trovare conforto in Cristo e forza per affrontare questo dolore".

Anche la Parrocchia del Sacro Cuore di Marigliano si è unita al dolore: "Con affetto, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Simone Caliendo, giovane di 17 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale. Simone frequentava l'IISS Manlio Rossi Doria, il suo drammatico addio ci colpisce profondamente, e ci uniamo in preghiera per lui e per tutti coloro che sono colpiti da questa terribile perdita. Preghiamo affinché Simone possa riposare nella pace di Dio e che la sua famiglia possa trovare forza e conforto nell'amore di Cristo, in questo momento di inimmaginabile sofferenza. Il Signore accolga Simone tra le sue braccia e dia pace al suo cammino, così come a tutti quelli che piangono la sua scomparsa".

Nell'incidente è rimasto ferito un amico di Simone Caliendo

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 27 novembre, Simone Caliendo stava percorrendo via Nuova del Bosco, a Marigliano, a bordo del suo scooter, sul quale viaggiava anche un amico, coetaneo. Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile: Simone e l'amico sono stati soccorsi; il 17enne è purtroppo deceduto durante il trasporto in ospedale, mentre il coetaneo è rimasto ferito.