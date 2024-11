video suggerito

Auto contro scooter a Marigliano: morto 17enne, ferito l’amico coetaneo Un 17enne è morto ieri sera, 27 novembre, a Marigliano (Napoli): si è scontrato con lo scooter contro un’automobile; feriti, non gravi, l’amico coetaneo e il conducente del veicolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni è morto, e il suo amico coetaneo è rimasto ferito, in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, 27 novembre, a Marigliano, in provincia di Napoli; stando alle prime ricostruzioni si sarebbero scontrati, in scooter, contro un'automobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica.

Lo schianto è avvenuto lungo via Nuova del Bosco, lo stradone circondato da aree di campagna che collega il centro di Marigliano con la zona industriale del comune del Napoletano. Le cause sono al momento al vaglio, è possibile che abbiano influito l'alta velocità e la scarsa illuminazione del tratto. Il 17enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato caricato in ambulanza, subito ripartita alla volta dell'ospedale, ma è deceduto durante il trasporto.

Al Pronto Soccorso è stato accompagnato anche l'amico, anche lui 17 anni, che è rimasto ferito ma in modo non grave. Lievi lesioni anche per il conducente dell'automobile, un uomo di 79 anni. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso indagini e rilievi per comprendere la dinamica dell'incidente.