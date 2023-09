Si traveste da donna e si presenta come carabiniere: “Dammi 8mila euro”. Ma l’anziana sventa la truffa Arrestato in flagranza un 19enne napoletano, che è stato poi scarcerato dal gip. La vittima non ha creduto alla messa in scena e ha chiamato la Polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tenta di truffare una anziana signora, travestito da donna e presentandosi come un carabiniere. Ma la vittima non ci casca e alla richiesta di 8mila euro risponde chiamando, invece, il 113. Nei guai un 19enne napoletano. Il giovane è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato – scarcerato poi dal Gip e rimesso in libertà con la prescrizione dell'obbligo di firma e di dimora nel comune di Napoli. Mentre una complice è riuscita a fuggire.

Travestito da donna tenta di truffare anziana

L'episodio è avvenuto ad Avellino negli scorsi giorni e ha tutte le caratteristiche della cosiddetta "truffa del finto nipote", che conta ormai innumerevoli varianti. In questo caso, la particolarità dell'episodio sta nel fatto che il presunto truffatore si è travestito da donna per tentare di truffare l'anziana. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane napoletano si sarebbe qualificato come una carabiniere in borghese per farsi consegnare 8mila euro dall'anziana signora irpina. La motivazione addotta sarebbe stata che i soldi sarebbero serviti ad evitare che il figlio, responsabile di un incidente stradale, finisse in carcere.

L'episodio ad Avellino, preso 19enne napoletano

L'anziana, dopo aver ricevuto la telefonata di preavviso, ha scambiato poche battute sull'uscio di casa con il truffatore rimasto in attesa che la donna andasse a prendere il denaro. Lei, invece, si era già insospettita, anche grazie alla imponente campagna di comunicazione contro questo tipo di truffe messa in piedi dalle forze dell'ordine in questi mesi. La vittima ha quindi chiamato il 113, il numero di emergenza della Polizia di Stato, che con una pattuglia è intervenuta in via Oliviero, dove abita l'anziana, e ha arrestato in flagranza un 19enne di Napoli. La complice, invece, è riuscita a far perdere le proprie tracce. L'indagato è comparso davanti al Gip del Tribunale di Avellino per l'udienza di convalida. Il giudice lo ha scarcerato e rimesso in libertà con la prescrizione dell'obbligo di firma e di dimora nel Comune di Napoli. Il pm aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.