Si spara al torace mentre pulisce il fucile: 34enne in gravi condizioni al Cardarelli L’episodio si è verificato a Reino, nel Sannio: il 34enne è stato dapprima ricoverato a Benevento e poi trasferito nell’ospedale napoletano a causa delle sue gravi condizioni.

A cura di Valerio Papadia

Il colpo sarebbe partito inavvertitamente, mentre era intento a pulire il suo fucile, regolarmente detenuto: un uomo di 34 anni si è sparato accidentalmente al torace e le sue condizioni di salute sono al momento molto gravi. La tragedia si è verificata a Reino, nella provincia di Benevento: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 34enne del posto si trovava in casa e stava pulendo il fucile quando dall'arma è improvvisamente partito un colpo, che ha centrato l'uomo al torace.

Il proiettile si sarebbe conficcato in un polmone

Il 34enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in un primo momento all'ospedale San Pio di Benevento, dove i medici si sono subito resi conto delle sue gravi condizioni di salute; stando a quanto si apprende, infatti, il proiettile si sarebbe conficcato in un polmone. Proprio a causa delle condizioni critiche del giovane, i medici hanno deciso di trasferirlo all'ospedale Cardarelli di Napoli, attrezzato per fornire al 34enne cure più specifiche.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.