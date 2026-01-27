Si sente male vicino al commissariato, uomo rianimato da 4 poliziotti a Pozzuoli

I quattro agenti sono prontamente intervenuti e hanno praticato all’uomo, grazie anche alle indicazioni telefoniche dei sanitari, le manovre di rianimazione.

È stato provvidenziale l'intervento di quattro agenti della Polizia di Stato per salvare la vita di un uomo, colto da malore mentre passeggiava in strada a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Stando a quanto apprende Fanpage.it, un uomo di circa 80 anni, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, stava passeggiando in piazza Italo Balbo, nei pressi del locale commissariato della Polizia di Stato, quando si è sentito male e ha perso i sensi. Fortunatamente, quattro poliziotti, che erano in pattugliamento sul territorio, hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti.

I quattro agenti si sono subito adoperati con le manovre di primo soccorso, praticando al malcapitato anche un lungo massaggio cardiaco, seguendo anche le indicazioni telefoniche dei sanitari del 118. Gli agenti hanno provveduto anche a tenere lontani i curiosi, dal momento che un capannello di persone si è creato intorno alla scena. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, l'uomo – risultato poi essere cardiopatico – ha ripreso conoscenza e, di lì a poco, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul posto, che lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.