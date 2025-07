Si sente male alle Poste, soccorsa dai dipendenti: “Mi avete salvato la vita”, e manda loro fiori

Si sente male alle Poste, ma viene salvata dai dipendenti: e quando si riprende, invia dei fiori all'Ufficio: "Grazie per avermi salvato la vita". La vicenda è accaduta nell'ufficio postale di via Casanova a Napoli, non distante dalla Stazione di Napoli Centrale. Lei, Anna, ha 80 anni, ed è una storica cliente dell'ufficio postale. L'altro giorno era andata a prelevare dei contanti allo sportello, quando improvvisamente si è accasciata a terra.

"Abbiamo adagiato la signora al suolo, sollevato le gambe, io le ho preso la mano e ho cercato di rassicurarla, era molto spaventata", ha spiegato Cesira Barone, la direttrice dell'ufficio postale, "nel frattempo, i miei collaboratori avevano chiamato il 118 e chiuso la porta di accesso alla sala al pubblico, spiegando ai clienti che c’era un’emergenza in corso e che le attività sarebbero state sospese fino all’arrivo dei soccorsi, per garantire alla signora la tranquillità e l’assistenza dovute". Dopo che la signora, alcuni giorni dopo, si è ripresa, ha voluto ringraziare tutti a modo suo, inviando un mazzo di fiori ed un bigliettino.

"Ho voluto inviare loro un piccolo dono per ringraziare i i dipendenti e in particolare la direttrice, che si è presa cura di me, non mi ha lasciato un attimo sola, mi ha rassicurata e mi ha affidato alle cure dei medici, accertandosi che mio figlio fosse in ospedale ad attendermi. Senza di lei mi sarei sentita persa", ha spiegato la signora Anna. Un gesto che ha commosso gli operatori e la responsabile dell'ufficio postale, che sono ora in attesa di poterla ringraziare di persona non appena passerà di persona alle Poste.