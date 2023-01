Si scontrano scooter e auto sul corso Vittorio Emanuele: un 21enne morto, grave un 18enne Scontro frontale tra auto e moto sul corso Vittorio Emanuele di Napoli: muore un 21enne, grave l’amico di 18 anni. Illeso il guidatore dell’auto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Violento incidente nella notte sul Corso Vittorio Emanuele di Napoli: un 21enne è rimasto ucciso, grave un 18enne che viaggiava con lui a bordo di uno scooter. Illeso il guidatore della vettura che viaggiava nell'altro senso, salvo qualche lieve escoriazione medicata sul posto. Come apprende Fanpage.it da fonti ufficiali, il 18enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli. L'impatto è avvenuto in piena notte, la Polizia Municipale dopo i rilievi del caso sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica ed accertare le responsabilità dell'incidente.

La tragedia è avvenuta all'altezza dell'Istituto Pontano, lungo il Corso Vittorio Emanuele di Napoli: a scontrarsi è stato uno scooter su cui viaggiavano i due ragazzi ed una Fiat Panda che proveniva nell'altro senso, in direzione di Piedigrotta. Come apprende Fanpage.it, l'impatto è stato violentissimo: il 21enne alla guida dello scooter è finito al suolo ed è morto sul colpo. Troppo violento l'impatto con il suolo. L'altro giovane che viaggiava con lui, appena 18enne, è rimasto gravemente ferito nell'impatto ed è ora ricoverato all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli: si tratta di due ragazzi originari dello Sri Lanka ma da tempo residenti a Napoli. Alla guida dell'automobile, che andava in direzione di Piedigrotta, c'era un altro ventenne, napoletano, rimasto illeso: a parte qualche escoriazione medicata sul posto, ha raggiunto l'ospedale per accertamenti. Sul posto sono giunti in piena notte gli agenti della Sezione infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli, guidata da Antonio Muriano, per gli accertamenti ed i rilievi del caso.