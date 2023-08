Si scontra con un trattore: Samuel muore a 32 anni a bordo della sua moto Scontro tra moto e trattore: muore il 32enne Samuel Del Sorbo. L’impatto a Mugnano del Cardinale, nell’Avellinese.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un tragico schianto contro un trattore è costato la vita a Samuel Del Sorbo, 32enne casertano, mentre viaggiava a bordo della sua moto. Il giovane era in compagnia di altri amici, tutti motociclisti, con i quali stava viaggiando verso Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, quando lungo la strada provinciale di Mugnano del Cardinale ha avuto l'incidente che gli è costato la vita.

Stando alle prime ricostruzioni, Samuel si sarebbe scontrato con un trattore, cadendo così dalla motocicletta e finendo sull'asfalto. Gravissime le ferite riportate, che non gli hanno lasciato scampo. Alla guida del trattore un 50enne del posto, che è rimasto illeso. Sequestrati sia la moto, sia il mezzo agricolo: la Procura di Avellino ha anche posto sotto sequestro il corpo del 32enne, che ora si trova all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, per l'autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore. Sulla vicenda, indagano i carabinieri della compagnia di Baiano e gli agenti della municipale di Mugnano del Cardinale.

Poche ore prima, un altro incidente a poche decine di chilometri di distanza sempre con protagonista un motociclista: un 34enne di Santo Stefano del Sole (Avellino) si era scontrato con un'automobile diretta a Montoro, con a bordo quattro giovani lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Molto violento l'impatto: il motociclista ha riportato numerose ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita: si trova ora all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove le sue condizioni vengono monitorate. Nessuna conseguenza per i quattro a bordo dell'automobile, a parte il forte spavento per l'incidente.