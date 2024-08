video suggerito

Si schianta sul guard rail con auto rubata nel Napoletano, uomo decapitato nell’impatto Incidente mortale sulla statale 268, all’altezza dello svincolo Somma Vesuviana Sud; morto sul colpo il conducente, non è stato ancora identificato. Sul posto i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

4.887 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il corpo era rimasto nell'automobile, incastrato tra le lamiere, mentre la testa e un braccio erano stati sbalzati sull'asfalto: scena terribile, quella che si sono trovati davanti i soccorritori all'altezza dello svincolo Somma Vesuviana Sud della Statale 268, dove una Fiat 500L si era appena schiantata contro il guard rail. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 20 agosto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna per l'avvio delle indagini. Da successivi accertamenti è emerso che il proprietario della 500L ne aveva denunciato poco prima il furto a Pagani, in provincia di Salerno; è verosimile che l'uomo alla guida fosse il ladro.

Secondo le ricostruzioni l'impatto è avvenuto ad alta velocità, per cause che restano da accertare, mentre la vettura percorreva la statale in direzione Napoli. L'uomo alla guida non è stato ancora identificato, sul posto è intervenuto il medico legale. Per consentire i sopralluoghi e i rilievi e per la messa in sicurezza della carreggiata la circolazione stradale è stata temporaneamente interrotta.