Si schianta contro il guardrail con l’auto, donna di 45 anni morta nella notte ad Avellino L’incidente si è verificato intorno alle 4.40 dopo lo svincolo autostradale di Avellino Est: per la 45enne non c’è stato nulla da fare.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nella notte ad Avellino: una donna di 45 anni – le cui generalità non sono ancora note – è purtroppo deceduta. Intorno alle 4.40 della notte appena trascorsa, la vittima stava viaggiando sulla Strada Statale 7 Bis in direzione di Pratola Serra quando, poco dopo lo svincolo autostradale di Avellino Est, nel territorio di Manocalzati, ha perso il controllo della vettura e ha impattato violentemente contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno provveduto ad estrarre la 45enne dall'abitacolo: per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il corpo della donna è stato portato in obitorio per le indagini

Le indagini per determinare la dinamica precisa dell'incidente – nel quale risulta coinvolta soltanto la vettura della vittima – sono affidate alla Polizia Stradale che, giunta sul posto, ha effettuato tutti i rilievi del caso. Il corpo della 45enne è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Avellino, dove con molta probabilità, come da prassi in questi casi, nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia.