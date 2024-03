Si schianta con una vecchia Fiat 500 contro un albero, 38enne grave all’Ospedale del Mare Incidente stradale in via Mastellone a Barra. Ferito gravemente un uomo di 38 anni. Ricoverato all’Ospedale del Mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Si schianta con un'auto Fiat 500 vecchio modello contro un albero. È grave un uomo di 38 anni. Soccorso immediatamente dal personale dell'ambulanza del 118 e stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il violento incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 16 marzo 2024, attorno alle ore 21,50, in via Mastellone, nel quartiere di Barra, nella periferia orientale della città.

L'auto ha perso il controllo e si è schiantata

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è arrivata la Polizia Municipale, reparto infortunistica stradale, guidata dal Comandante Colonnello Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un 38enne napoletano, era solo a bordo dell'auto e stava percorrendo via Mastellone, proveniente da via Chiaromonte e diretto verso Bartolo Longo, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo.

L'indagine della Polizia Locale

L'auto fuori controllo avrebbe sbandato, uscendo di strada e schiantadosi violentemente contro un albero che si trova sull'aiuola che separa le due carreggiate. L'impatto è stato violentissimo. La Fiat 500 è stata completamente distrutta. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto. La vettura è stata quindi sequestrata, mentre per il 38enne sono stati richiesti gli accertamenti tossicologici e alcolemici. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini carpite dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di avere ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica.