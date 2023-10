Si schianta con l’auto sul guardrail, sbalzato nel precipizio: 33enne morto nell’Avellinese Questa notte un ragazzo ha sbandato e si è schiantato con la propria auto nei pressi della Valle del Sele, nel comune di Calabritto. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri; il 33enne è morto sul colpo.

A cura di Vincenzo Piccolo

Un 33enne ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria automobile. È successo nel territorio del comune di Calabritto dove i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati allertati intorno alle 4.15 della notte appena trascorsa per un grave incidente stradale. L'impatto, risultato fatale per il giovane, c'è stato sulla Fondo Valle Sele SS 691, al Km. 18.800. La sola vettura coinvolta è quella dell'uomo, secondo quanto riportato avrebbe sbandato per poi ribaltarsi, così da posizionarsi in bilico sul viadotto, tra il fondo valle e la carreggiata.

Dopo le segnalazioni arrivate alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, sono state inviate le squadre del distaccamento di Lioni e del distaccamento di Montella che, arrivate sul luogo dell'incidente, hanno cercato di mettere in sicurezza l'auto che, vista la posizione, rischiava di rotolare giù o di tornare sulla carreggiata e quindi con grave pericolo per gli altri veicoli. Hanno cercato di soccorrere il conducente, identificato nel 33enne di Caposele, che era stato sbalzato fuori dall'abitacolo dalla potenza dello schianto ed è precipitato per 30 metri giù nella valle, nella vegetazione.

Nonostante gli sforzi profusi dai soccorritori per il ragazzo il volo è risultato fatale e il personale sanitario, intervenuto nel frattempo, ha potuto solo constatarne il decesso. Si è proceduto con il recupero della salma dopo gli obblighi di rito dei Vigili del Fuoco, sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Senerchia, Calabritto e Montella che hanno agevolato le operazioni gestendo la viabilità per poi effettuare i rilievi di propria competenza.