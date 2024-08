Si schianta con l’auto contro un muro: morto 67enne, incidente stradale a Napoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Si schianta con l'automobile contro un muro di cinta. Morto un uomo napoletano di 67anni. L'incidente stradale in via Palermo, nella parte orientale di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che l'uomo possa essere stato colto da malore e aver perso il controllo della vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito, del Reparto Infortunistica Stradale, allertati da una segnalazione della Centrale Operativa.

Incidente stradale in via Palermo a Napoli, morto 67enne

Il sinistro stradale è avvenuto in via Palermo nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 agosto 2024. Gli operatori di polizia locale hanno constatato che all’incrocio con via Ammaturo, una auto modello Fiat Punto si era scontrata con il muro di cinta del civico 111. Quando si sono avvicinati alla vettura, gli agenti hanno scoperto all'interno dell'abitacolo il cittadino napoletano di 67 anni riverso verso il sedile destro, quello del passeggero. A quel punto è scattata la chiamata al 118.

Indaga la Polizia locale

Sul posto è arrivata un'ambulanza. Il personale medico ha constatato il decesso del 67enne, dovuto probabilmente ad un malore. Dai primi rilievi effettuati, gli Agenti della Polizia Locale hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Presumibilmente il conducente ha impattato proprio a seguito del malore che lo ha portato alla morte. Contattato il PM di turno, è stata disposta la messa a disposizione della salma per eventuali ulteriori accertamenti clinici, dai quali potrebbero emergere elementi utili a chiarire la causa del decesso. Il veicolo incidentato, nel frattempo, è stato sequestrato per ulteriori eventuali approfondimenti e rimosso dalla strada.