Si schianta con la moto contro due auto, Mario Montella muore a 23 anni L’incidente si è verificato questa notte tra Santa Maria Capua Vetere e Teverola, nella provincia di Caserta: inutili i soccorsi per il 23enne.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato questa notte nella provincia di Caserta: la vittima è Mario Montella, un giovane di soli 23 anni, residente a Casaluce ma originario di Frignano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, questa notte, intorno all'una, il giovane era in sella alla sua motocicletta e stava percorrendo la Statale 7 bis, tra Santa Maria Capua Vetere e Teverola, quando per cause ancora in corso di accertamento ha impattato frontalmente con due automobili che provenivano dal senso di marcia opposto. Mario Montella avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver toccato il cordolo di una rotatoria.

Sul corpo del 23enne è stata disposta l'autopsia

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che, nonostante i tentativi di rianimare il 23enne, non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte. Oltre ai medici, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Marcianise, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente. Il magistrato di turno, come da prassi in questi casi, ha disposto l'autopsia sul corpo di Mario Montella: la salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà effettuato l'esame.