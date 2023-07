Si ribalta il tir dello staff del cantante Andrea Sannino, l’incidente in Cilento: “Ci rialzeremo insieme”

Drammatico incidente con molti danni ma fortunatamente soltanto un ferimento lieve, ieri notte, in Cilento, in direzione Poderia sulla Mingardina. Il tir avrebbe imboccato poi la Statale Cilentana. Si tratta del camion del service che si occupa del palco del noto cantautore napoletano Andrea Sannino, che ieri sera si è esibito in concerto a Camerota.

È lo stesso artista a confermare l'accaduto con una nota sui suoi social:

In una nota Andrea Sannino esprime solidarietà ai titolari e ai lavoratori del service:

Lo dico in ogni mia serata da 10 anni, chiedo sempre una standing ovation per questi professionisti incredibili che soprattutto in estate seguono, tutti i giorni, non solo me ma una marea di artisti italiani ognuno con il suo concerto, ogni giorno in una città diversa e forse, da parte mia, a dei ritmi che in alcuni casi sarebbe meglio se provassi a contenere.

Le richieste sono tantissime e quando penso a una data, prima che a me, penso alle tante famiglie che si mantengono con questo lavoro e rinunciare è sempre doloroso.

Meglio però qualche concerto in meno ma tutti i miei ragazzi sani e salvi.

Stasera sono in concerto a Villa Literno e nonostante la tragedia sfiorata i ragazzi sono tutti all'opera per permetterlo.

Questo la dice tutta sulla straordinarietà di questa categoria. A Mimmo….a tutto il team, vi sono e vi sarò vicino sempre e ci rialzeremo insieme ! Pezzo dopo pezzo Con infinita gratitudine.