Si ribalta con l'auto per evitare cane e resta intrappolato tra le lamiere: uomo ferito in ospedale Incidente stradale sulla Nola-Villa Literno nel Casertano. Ferito il conducente di un'auto. Sul posto i vigili del fuoco, forze dell'ordine e 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sterza per evitare di investire un cane, l'auto senza controllo si ribalta e finisce col tettuccio sull'asfalto. L'uomo alla guida resta intrappolato tra le lamiere. Solo l'intervento dei vigili del fuoco con i flex riesce a liberarlo. Il conducente ferito, quindi, viene soccorso dall'ambulanza del 118 e portato in ospedale per le cure mediche del caso. Un violento incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 19 novembre 2024, alle ore 5,00, sulla strada Nola-Villa Literno, nei pressi dell'uscita del comune di Carinaro, in provincia di Caserta.

Incidente stradale sulla Nola-Villa Literno

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa, che è intervenuta dopo una segnalazione di un incidente stradale con solo un'autovettura coinvolta. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo che, a causa di una manovra di emergenza da parte del suo conducente per evitare un cane, aveva finito la sua corsa ribaltato al centro dalla sede stradale.

Sterza per evitare cane e si ribalta con l'auto nel Casertano

Il conducente era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. I Vigili del Fuoco, a quel punto, hanno immediatamente estratto il ferito dall'abitacolo, tagliando le lamiere con il gruppo oleodinamico in dotazione. L'uomo è stato quindi consegnato alle cure mediche del personale sanitario del 118, che era arrivato sul posto con un'ambulanza. Dopo aver stabilizzato il ferito, quest'ultimo è stato trasportato in ospedale. Successivamente I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per il suo recupero.