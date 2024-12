Si presenta a casa dell’ex per buttarla fuori, finisce in rissa a Bagnoli: bimbo sviene, tre donne in ospedale

video suggerito

Momenti di follia a Bagnoli, quartiere della periferia Ovest di Napoli, dove un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti e rapina. Tutto è iniziato quando, in piena notte, il 33enne si è presentato a casa dell'ex, una donna di 38 anni, che ha tre figli da una precedente relazione, con la quale ha avuto una relazione durata dieci anni, fatta di continue vessazioni: dopo la rottura, la donna vive in un'abitazione poco lontano dall'ex Italsider, il cui contratto d'affitto è però intestato al padre di lui. Il 33enne, allora, è piombato in casa, accompagnato dalla nuova compagna e da altre tre donne (non ancora identificate), intenzionato a buttare fuori la 38enne e i suoi figli.

Il tentativo dell'uomo di occupare l'abitazione sfocia presto in rissa, a cui partecipano anche due parenti della 38enne, accorsi in sua aiuto: assistendo alla sceneggiata, uno dei tre figli della donna, un bambino di 11 anni, sviene; la 38enne e le altre due figlie, entrambe maggiorenni, invece, hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche in ospedale per gli schiaffi e i pugni ricevuti. Non pago, il 33enne, prima di andare via, strapperà alla ex e ad una delle sue figlie anche il cellulare e alcuni gioielli. La fuga dell'uomo, però, dura poco: i carabinieri della stazione di Bagnoli lo intercettano, ha ancora i gioielli addosso. Per il 33enne scattano le manette: l'uomo è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.