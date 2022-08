Si picchiano con bottiglie e manici di scopa, poi aggrediscono i poliziotti: 4 arresti a Napoli È accaduto nella tarda serata di ieri tra via Vespucci e via Volta, nella zona del Porto di Napoli: i quattro, che si stavano fronteggiando in una rissa, hanno poi aggredito gli agenti intervenuti sul posto.

A cura di Valerio Papadia

Una violenta rissa in strada è scoppiata, nella tarda serata di ieri, domenica 21 agosto, nella zona del Porto di Napoli, all'angolo tra via Amerigo Vespucci e via Alessandro Volta. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano nella zona, proprio al semaforo che sorge all'incrocio tra le due strade, hanno notato un gruppo di persone che si stavano fronteggiando a colpi di manici di scopa e cocci di bottiglie. I poliziotti sono così intervenuti ma, nel tentativo di sedare le violenta lite, sono stati aggrediti a loro volta e, solo grazie all'intervento di altre pattuglie della Polizia di Stato, sono riusciti a disarmare i contendenti e a bloccarli. Quattro uomini, partecipanti alla rissa, sono stati così arrestati: si tratta di C.L. e N.C., 34 e 22 anni, originari del Gambia, C.I., 37enne del Mali e A.U., 39enne del Senegal, irregolari sul territorio nazionale, che devono rispondere di resistenza aggravata a pubblico ufficiale; per i 4 uomini è scattata anche una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

Sono 5, invece, i giovani denunciati per la maxi rissa scoppiata a Ferragosto su un lido ad Acciaroli, nota frazione di Pollica, in Cilento, nella provincia di Salerno. Avvalendosi anche dei numerosi video pubblicati in rete dopo la violenta lite, i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania hanno identificato e rintracciato i cinque responsabili della rissa, che sarebbe scoppiata per futili motivi, probabilmente dopo una spinta dovuta al sovraffollamento della pedana utilizzata come pista da ballo.