Si piazza davanti alla banca e impedisce ai clienti di entrare, poi picchia i poliziotti: 39enne arrestato È accaduto oggi ad Ercolano, nella provincia di Napoli. L’uomo, in forte stato di agitazione, ha inveito e poi aggredito i poliziotti intervenuti sul posto.

A cura di Valerio Papadia

Sembrava fosse un normale cliente ma, appena prima di entrare in banca, si è piazzato davanti all'ingresso e ha impedito ai clienti di entrare nell'istituto di credito; poi, quando sul posto sono arrivati i poliziotti, li ha aggrediti. Per questo, oggi, un uomo di 39 anni è stato arrestato ad Ercolano, nella provincia di Napoli. L'episodio si è verificato questa mattina all'esterno di una banca in via Panoramica, dove gli agenti del commissariato Portici-Ercolano, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti questa mattina su disposizione della Centrale Operativa.

L'uomo ha schiaffeggiato uno dei poliziotti

All'esterno dell'istituto di credito, gli agenti sono stati avvicinati da una guardia giurata, che ha indicato loro un uomo che, in evidente stato di agitazione, dopo essersi posizionato davanti all'ingresso, impediva l'accesso ai clienti. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha cominciato ad inveire contro di loro e poi, come se non bastasse, ha colpito con uno schiaffo uno di loro: l'uomo è stato così bloccato. Si tratta, come detto, di un 39enne residente a Ercolano, che è stato arrestato per lesioni personali, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.