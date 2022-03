Si perdono sui monti 4 studenti Erasmus, salvati dal soccorso alpino a Cava de’Tirreni Salvati stanotte dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si sono smarriti sulle montagne di Cave de' Tirreni 4 studenti Erasmus, salvati stanotte dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Nella serata di ieri, intorno alle 19.00 il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania riceve un allarme dai Carabinieri di Cava Dè Tirreni per 4 escursionisti dispersi in località Contrapone. Si tratta di giovani di varie nazionalità, partiti da Cava dè Tirreni per raggiungere la vetta del Monte finestra, percorrendo uno dei sentieri più agevoli. Durante la discesa, però, complice la poca dimistichezza con la particolare orografia della zona, i giovani hanno perso la traccia e si sono ritrovati in una zona impervia, impossibilitati a muoversi. Diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono immediatamente partite per raggiungere i giovani, percorrendo sentieri diversi: una squadra imbocca il sentiero Sergio Rosa ma non riesce ad arrivare al punto stabilito e decide quindi di fare rientro.

Una seconda squadra percorre, invece, il sentiero 312b ed arrivata in quota inizia ad attraversare un bosco fitto, mentre una terza squadra risale lungo un canalone, e successivamente percorre una cresta, raggiungendo i 4 ragazzi, bloccati su una balza rocciosa. I tecnici del Soccorso alpino e Speleologico della Campania hanno messo in sicurezza i giovani e ne hanno verificato le condizioni sanitarie, dopodichè la squadra ha iniziato il percorso in discesa, accompagnando gli escursionisti e mantenendoli assicurati con tecniche alpinistiche e speleologiche nei tratti più esposti. Durante la discesa altri tecnici, coordinati via radio dal campo base, hanno raggiunto il gruppo e tutti insieme sono arrivati a valle, consegnando gli escursionisti al 118, giunto comunque sul posto per sicurezza, date le tante ore trascorse in montagna.

Operazione complicata, ma riuscita efficacemente grazie alla collaborazione diretta di una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Cava Dè Tirreni nonché di alcuni conoscitori del posto che hanno supportato efficacemente le varie squadre sul territorio. Presenti sul posto anche la Polizia Municipale ed il Nucleo di Protezione Civile di Cava Dè Tirreni.