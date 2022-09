Si perde e chiede aiuto a un’amica, 70enne scomparsa da 2 giorni a Giugliano: ricerche senza esito Continuano senza sosta le ricerche Hanna Hryhorenko, la 70enne ucraina della quale non si hanno più notizie dallo scorso 31 agosto.

A cura di Valerio Papadia

Rimangono ancora senza esito, purtroppo, le ricerche di Hanna Hryhorenko, la donna ucraina di 70 anni scomparsa da Giugliano, nella provincia di Napoli, ormai due giorni fa. La scomparsa risale a mercoledì 31 agosto: nel pomeriggio di quel giorno, la donna – che si trova da poco in Italia, in fuga dalla guerra che ha coinvolto l'Ucraina – ha telefonata a un'amica, una connazionale di 59 anni, dicendole di essersi persa e di non riuscire più a fare ritorno a casa; l'amica ha immediatamente allertato il 112 e i carabinieri si sono messi subito sulle tracce della 70enne. Le ricerche, che si sono avvalse anche dei droni dei vigili del fuoco e dei cani della Protezione Civile, si sono protratte per tutta la notte del 31 agosto e sono andate avanti anche nella giornata di ieri, giovedì 1° settembre, ma non hanno prodotto risultati: secondo quanto emerso dall'analisi delle celle telefoniche a cui si è agganciato il telefono della donna, la sua ultima posizione conosciuta è in via Appia a Giugliano.

La donna soffre di diabete

Anche oggi, venerdì 2 settembre, le ricerche di Hanna Hryhorenko vanno avanti senza sosta: i carabinieri hanno anche diffuso una fotografia della donna che potrebbe rivelarsi utile per eventuali avvistamenti. C'è preoccupazione riguardo le condizioni di salute della 70enne, che soffre di diabete; inoltre, la zona in cui il suo cellulare si è agganciato per l'ultima volta, è piena di aree di vegetazione fitta nelle quali la donna potrebbe aver perso l'orientamento.