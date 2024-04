video suggerito

Si perde durante un’escursione sul Monte Pizzuto: salvato dai pompieri in elicottero Un uomo di Casal di Principe si è smarrito sul Monte Pizzuto di Mondragone, nel Casertano: salvato dai vigili del fuoco in elicottero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si era perso sul Monte Pizzuto di Mondragone durante un'escursione, ma fortunatamente è stato salvato dai vigili del fuoco casertani, che lo hanno recuperato con un elicottero. L'uomo, originario di Casal di Principe, è tornato così a casa sano e salvo: non ha riportato infatti ferite o altro, ma solo tanto spavento per la disavventura che gli è capitata. Provvidenziale la geolocalizzazione, che ha permesso di recuperarlo.

Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 29 aprile, quando attorno alle 19 è arrivata una chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Caserta: un uomo chiedeva infatti aiuto perché, mentre stava effettuando un'escursione a piedi sul monte Pizzuto di Mondragone, aveva perso l'orientamento e da circa sette ore stava vagando tra dirupi e zone impervie, finendo per restare bloccato nella vegetazione. L'uomo, trentenne di Casal di Principe, ha così chiesto aiuto anche per l'avvicinarsi del buio e perché stremato da ore di giri a vuoto. I vigili del fuoco, una volta geolocalizzato, sono così intervenuti assieme ad un elicottero proveniente dal nucleo elicotteri Vigili del Fuoco di Pontecagnano. Recuperato prima che facesse buio, l'uomo è stato trasportato nell'area parcheggio dello stadio di Mondragone: l'uomo non ha avuto bisogno di cure, e una volta assicuratisi che le sue condizioni fossero ottimali, ha fatto ritorno a casa sano e salvo.