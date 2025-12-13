Si masturba in piazza davanti ai passanti, vicino a una scuola: 59enne arrestato a Portici

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, come emerso dagli accertamenti, il 59enne aveva anche importunato alcune studentesse.

Si è masturbato in piazza davanti a tutti: a Portici, nella provincia di Napoli, un uomo di 59 anni – con precedenti, anche specifici, è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico dalla Polizia di Stato. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 dicembre, gli agenti del commissariato Portici-Ercolano, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti nella centrale piazza San Pasquale, dove era stata segnalata la presenza di un uomo intento a compiere atti osceni davanti ai passanti, per poi rivolgersi verso l'ingresso dell'istituto scolastico che sorge in piazza.

L'uomo nei giorni scorsi aveva già importunato alcune studentesse

Alla vista degli agenti, intervenuti prontamente sul posto, il 59enne ha tentato di eludere il controllo e si è dato alla fuga, ma in breve tempo è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti: per l'uomo, come detto, sono scattate le manette per atti osceni in luogo pubblico. Dai successivi accertamenti esperiti dagli agenti di polizia, è emerso che, nei giorni scorsi, il 59enne era stato segnalato per aver importunato alcune studentesse (in piazza c'è una scuola superiore) rivolgendo loro commenti inappropriati.