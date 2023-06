Si innamora di una donna e la perseguita, poi le spara: per fortuna la pistola era a salve Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori a Lettere, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Si è innamorato di una donna e, da quel momento, ha cominciato a perseguitarla: pedinamenti, minacce, perfino la violenza. La situazione è arrivata al culmine quando l'uomo ha impugnato una pistola e ha sparato alla donna: per fortuna, la pistola era a salve. A causa della sua condotta, a Lettere, nella provincia di Napoli, un uomo di 43 anni del posto è stato arrestato dai carabinieri.

Le violenze andavano avanti da 5 mesi

Come ricostruito dai militari dell'Arma, le vessazioni del 43enne nei confronti della donna andavano avanti dallo scorso mese di gennaio. Convinto che con la violenza avrebbe guadagnato l'interesse della donna, il 43enne ha messo in atto una vera e propria persecuzione, nel corso degli ultimi cinque mesi, nei confronti della malcapitata: minacce, violenze, fino all'episodio più grave, che si è verificato nella serata di ieri, martedì 27 giugno.

L'uomo si è presentato sotto l'abitazione della donna e, dopo aver impugnato una pistola, le ha sparato: l'arma, come detto, per fortuna era a salve e per la malcapitata non ci sono state conseguenze. Immediata la chiamata al 112: sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno rintracciato il 43enne poco dopo lo sparo, rinvenendo e sequestrando anche la pistola, sprovvista del tappo rosso di sicurezza.

In casa del 43enne trovata anche della droga

I militari dell'Arma hanno così deciso di perquisire l'abitazione del 43enne: lì hanno scoperto 10 piante di cannabis, 1 grammo e mezzo di marijuana e un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato per atti persecutori e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione di droga ai fini di spaccio; il 43enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.