Si incatena ai binari mentre passa il treno alla Stazione di Cancello: salvato dalla Polfer L’uomo si era incatenato ai binari con un lucchetto. La sorella ha lanciato l’allarme. Salvato dalla Polfer.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Momenti drammatici alla Stazione ferroviaria di Cancello, in provincia di Caserta, dove un uomo si è incatenato ai binari, minacciando di gettarsi sotto un treno. A lanciare l'allarme è stata la sorella dell'uomo, la quale ha chiamato subito i soccorsi. Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza. È intervenuta la Polizia Ferroviaria, che ha ordinato di bloccare immediatamente tutta la circolazione ferroviaria, mentre gli agenti cercavano di raggiungere l'uomo incatenato per liberarlo, proprio mentre stava sopraggiungendo un treno merci.

Per fortuna la manovra di sicurezza ha funzionato perfettamente e l'uomo, originario della provincia di Caserta, è stato messo in salvo senza un graffio. Per lui, però, è scattata comunque la denuncia per interruzione di pubblico servizio.

L'uomo si era incatenato ai binari con un lucchetto

L'episodio è accaduto nelle scorse ore. Alla fine, la Polizia di Stato di Caserta è riuscita a salvare l'uomo che si era incatenato ai binari della stazione ferroviaria di Cancello. Secondo quanto ricostruito, a lanciare l'allarme è stata una donna, che, in forte stato di agitazione, si è presentata al Posto Polfer di Cancello, raccontando agli agenti in servizio che il fratello aveva annunciato l’intenzione di suicidarsi in quello scalo ferroviario lanciandosi sotto un treno.

Gli agenti della Polfer, a quel punto, si sono subito attivati. Per prima cosa hanno individuato il binario dove, nel frattempo, stava arrivando un treno merci. Qui hanno visto l’uomo incatenato. Lo hanno raggiunto e sono riusciti a metterlo in sicurezza e contemporaneamente ad attivare le procedure di soccorso.

Salvato dalla Polfer

Bloccata la circolazione, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo, originario della provincia di Caserta, si era incatenato con un lucchetto per intenti suicidi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. Il personale medico sanitario ha visitato l'uomo, il quale, dopo le prime cure mediche del caso, e non avendo riportato ferite, è stato riaffidato ai familiari e deferito per interruzione di pubblico servizio.