video suggerito

Si finge un corriere e ruba pacchi pieni di cibo destinati ad altri: 53enne denunciato nel Casertano L’uomo è stato bloccato a Castel Volturno dai carabinieri, che hanno trovato nella sua vettura due grossi pacchi di generi alimentari destinati a terzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si è finto un corriere e, in questo modo, è riuscito a impadronirsi di due grossi pacchi alimentari destinati a coloro che li avevano ordinati e a cui non sarebbero mai arrivati. A Castel Volturno, nella provincia di Caserta, un uomo napoletano di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri. Nella mattinata di ieri, giovedì 16 gennaio, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, mentre transitavano in via Mezzagni, si sono imbattuti nel 53enne che, fingendo di essere un corriere, aveva già prelevato due grossi pacchi contenenti generi alimentari e risultati acquistati, da terze persone ignare, su una piattaforma online di e-commerce.

Il finto corriere era riuscito a tracciare le spedizioni

Stando agli accertamenti esperiti dai carabinieri nell'immediatezza del fatto, è risultato che il 53enne, attraverso l'indebito utilizzo di credenziali di accesso alla piattaforma di e-commerce e di una carta di credito attivata con dati fittizi, era riuscito ad acquisire le informazioni necessarie a tracciare le spedizioni dei due grandi pacchi entrati nel suo mirino.

I militari dell'Arma hanno proceduto, pertanto, a perquisire l'abitazione del 53enne, nella quale hanno copie di documenti di identità appartenenti a terzi, nonché carte di credito e credenziali di accesso a indirizzi mail e siti di e-commerce di altre ignare persone. Dopo le formalità di rito, il 53enne è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per sostituzione di persona, truffa aggravata, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.