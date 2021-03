Cade in casa e non riesce più a rialzarsi: ma per fortuna riesce a chiamare il 113 per chiedere aiuto alla polizia. E grazie all'intervento degli agenti, l'uomo viene tratto in salvo ed è ora presso un centro riabilitativo per le cure del caso. Protagonista della vicenda il signor Giancarlo, che vive a Secondigliano: l'uomo è caduto in casa e non è riuscito più ad alzarsi dal pavimento, soffrendo di problemi legati alla deambulazione.

Fortunatamente l'uomo è riuscito a chiamare il 113, chiedendo aiuto: e così nella sua abitazione sono giunti in poco tempo gli agenti di polizia del commissariato di Secondigliano e dell'Ufficio Prevenzione Generale. I poliziotti, ai quali l'uomo ha spiegato di essere caduto dal letto e di essere rimasto bloccato a terra a causa dei suoi problemi di deambulazione, lo hanno così soccorso: grazie all'aiuto dei vicini di casa, si sono anche procurati un letto ortopedico sul quale hanno adagiato l'uomo mentre un infermiere, che vive nello stesso palazzo dell'uomo rimasto ferito, si è reso a sua volta disponibile per assisterlo, in attesa che venisse avviata la procedura di assistenza in un centro riabilitativo. Tutto è finito per il meglio dunque: prima di lasciare l'appartamento, i poliziotti intervenuti ed il signor Giancarlo hanno anche scattato una "foto ricordo", subito rilanciata anche sui social dove ha riscontrato largo successo. In molti hanno ringraziato infatti le forze dell'ordine per il lavoro svolto anche in interventi di questo tipo e sempre al fianco dei cittadini, anche in questo durissimo periodo di pandemia che dura ormai da un anno.