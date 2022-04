Si è sciolto il sangue di San Gennaro, oggi la processione a Napoli dopo 3 anni di stop Si è rinnovato il miracolo di San Gennaro: il sangue era già liquefatto quando le ampolle sono state prelevate dalla cassaforte. Oggi torna la processione a Napoli dopo tre anni di stop.

A cura di Nico Falco

Il sangue di San Gennaro si è sciolto: era già liquefatto quando, alle 17, le ampolle sono state estratte dalla cassaforte. Ora le reliquie verranno portate in processione dal Duomo di Napoli alla basilica di Santa Chiara, riprendendo quindi il corteo che, da secoli, si svolge nel centro cittadino nel sabato precedente la prima domenica di maggio. La processione torna dopo tre anni: nel 2019 era saltata a causa del maltempo, mentre nel 2020 e nel 2021 era stata bloccata per via dell'emergenza Covid.

L'annuncio della liquefazione del sangue di San Gennaro è stato annunciato alle 17 dall'altare del Duomo con il tradizionale sventolio dei fazzoletti bianchi; la teca contenente il sangue del Martire era nelle mani dell'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia.

