San Gennaro 2022, dove vedere il miracolo di maggio in diretta tv

A cura di Redazione Napoli

Il cosiddetto "Miracolo di maggio" di San Gennaro, santo patrono di Napoli, sarà trasmesso anche in tv. Il prodigio della liquefazione del sangue nel quinto mese dell'anno ha luogo dopo una processione che quest'anno, dopo lo stop causa Covid, torna a percorrere le strade della città partenopea.

Dalle ore 17 su Canale 21, in collegamento in diretta con il centro storico di Napoli per seguire la processione di San Gennaro dal Duomo alla Basilica Santa Chiara dove l’arcivescovo monsignor Mimmo Battaglia celebrerà la Santa Messa e guiderà la preghiera per l’auspicato prodigio della liquefazione del Sangue del Santo Patrono. La processione, che si svolge nel sabato che precede la prima domenica di maggio si concluderà con la solenne benedizione al popolo, a Napoli ed alla Campania.

Canale 21 trasmetterà domenica 8 maggio a partire dalle ore 10.30 un altro grande evento di fede popolare: la Santa Messa e la Supplica alla Madonna di Pompei.