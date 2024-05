video suggerito

Miracolo di maggio di San Gennaro: il sangue uscito dalla teca non è sciolto Potrebbe non ripetersi il miracolo di maggio, il primo dell’anno compiuto da San Gennaro: il sangue del Patrono non è sciolto. Al termine della processione ci sarà l’eventuale ufficialità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Valerio Papadia

Non si è ancora compiuto il primo miracolo dell'anno compiuto da San Gennaro, il cosiddetto miracolo di maggio: il sangue del Santo Patrono di Napoli non è uscito sciolto dalla teca, Come di consueto durante il miracolo di maggio (che si tiene il primo sabato di maggio, ndr) alle ore 17 l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha prelevato le reliquie e le ampolle di San Gennaro – e degli altri compatroni della città – dalla Cappella del Tesoro nel Duomo di Napoli. Subito dopo è partita la processione, seguita da uno stuolo di fedeli, per tutto il centro storico, fino al Monastero di Santa Chiara.

Una volta che la processione sarà giunta nella basilica nel cuore di Napoli, l'arcivescovo Battaglia celebrerà la Santa Messa, al termine della quale, dopo aver preso l'ampolla contenente il sangue di San Gennaro, ci sarà l'eventuale certificazione sul mancato miracolo. Lungo il percorso i parroci onorano il Santo patrono con l'offerta dell'incenso e il suono delle campane.

Il primo sabato di maggio, o sarebbe più corretto dire il sabato che precede la prima domenica di maggio, si compie il primo dei tre prodigi annuali di San Gennaro. Il cosiddetto miracolo di maggio viene celebrato in memoria della prima traslazione delle reliquie del vescovo martire, patrono di Napoli, da Pozzuoli fino al Duomo; San Gennaro, infatti, venne decapitato nella città flegrea, e solo successivamente le sue reliquie vennero spostate nel capoluogo campano.