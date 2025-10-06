Si dimette Antonio Pannone, sindaco di Afragola. Azzerata la giunta comunale

Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha azzerato la giunta comunale e ha rassegnato le dimissioni in seguito a contrasti nati nella maggioranza nel comune del Napoletano.

Antonio Pannone, sindaco di Afragola (Napoli)

Si è dimesso Antonio Pannone, sindaco di Afragola, eletto alla guida del comune del Napoletano nel 2021, quando, candidatosi con una coalizione di centrodestra, aveva ottenuto il 51% dei voti al ballottaggio. L'annuncio è stato dato oggi, 6 ottobre, mentre era in corso una seduta del Consiglio comunale che vedeva, tra i punti all'ordine del giorno, una mozione di sfiducia per Biagio Castaldo, presidente dell'Assise, e l'approvazione del Dup, il Documento unico di programmazione. "Apprendo in questo momento delle dimissioni del sindaco – ha detto Castaldo durante la riunione – non ne conosco le motivazioni. Il sindaco ha anche azzerato la giunta".

Pannone ha spiegato le motivazioni delle dimissioni e della scelta di azzerare la giunta comunale in un lungo post su Facebook, pubblicato poco prima delle 16 di oggi; per il primo cittadino non ci sarebbero più le condizioni per continuare ad amministrare il Comune con la stessa maggioranza che lo aveva supportato. Nel testo spiega di avere "preso atto di dinamiche che hanno prodotto scompensi all’interno della stessa maggioranza, dopo anni di condivisione dell’azione amministrativa e di ogni indirizzo adottato nell’interesse di Afragola" e che "non si ravvedono oggi le condizioni per una organica ricomposizione degli equilibri all’interno della coalizione che mi ha affiancato sin dalla campagna elettorale".

Da qui, la scelta di rassegnare le dimissioni, rifiutando di considerare "scorciatoie e soluzioni pasticciate, non conformi agli interessi della nostra comunità e alle prospettive di sviluppo per le quali mi sono impegnato ogni giorno". "Afragola – ha concluso Pannone sui social – va governata con rigore e serietà, anteponendo il bene comune ad ogni altro interesse di parte" e "se questo non è possibile, la coerenza impone di sgombrare il campo da stucchevoli ipocrisie e avviare con coraggio e lucidità nuovi percorsi".