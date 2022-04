Si apre una voragine in strada, betoniera sprofonda e si ribalta nell’Avellinese: autista ferito L’incidente nel pomeriggio di oggi ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino: l’autista del mezzo pesante è rimasto ferito, in maniera non grave.

A cura di Valerio Papadia

Una grossa voragine si è aperta in strada oggi ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. Nel pomeriggio odierno, lunedì 4 aprile 2022, intorno alle 18.30, sulla bretella Russo-Anzani di Ariano Irpino la strada è improvvisamente sprofondata, provocando una buca di dimensioni abbastanza grandi: una betoniera che si trovava lì in quel momento è sprofondata con il lato posteriore sinistro. L'autista del mezzo pesante è ferito: soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato all'ospedale più vicino per gli accertamenti del caso; fortunatamente, le sue condizioni di salute non sono gravi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Ariano Irpino, che hanno delimitato l'area e hanno avviato le indagini del caso per determinare le cause del cedimento. Per le operazioni di recupero e messa in sicurezza della strada e della betoniera, invece, sul luogo dell'incidente sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Grottaminarda e Ariano Irpino, oltre a un'autogru del Comando Provinciale.

Un incidente a Chianche con due feriti

Ancora nella giornata odierna, intorno alle 14.30, a Chianche, sempre nell'Avellinese, un incidente stradale ha visto coinvolte due autovetture e ha provocato due feriti. Lo scontro tra le due automobili si è verificato sulla Strada Statale 88, in località Stretto di Barra: i due feriti sono un uomo e una donna, che sono stati trasportati all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente.