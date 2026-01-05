napoli
Si allontana da casa e scompare: ansia a Volla per Salvatore Grimaldi, 45 anni

Salvatore Grimaldi si è allontanato con la sua auto alle 13 dello scorso 30 dicembre: da allora nessuno ha avuto più sue notizie.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Ore d'ansia a Volla, nell'hinterland napoletano, per la scomparsa di Salvatore Grimaldi: l'uomo, 45 anni, si era allontanato lo scorso 30 dicembre a bordo della sua auto, una Fiat Punto cinque porte colore bordeaux targata CE378PK. e da allora nessuno ha più avuto sue notizie di lui. Si era allontanato da casa attorno alle 13, e il suo cellulare risulta spento. Al momento dell'allontanamento, indossava felpa, jeans e giubbino nero. Alto 1,73 metri, pesa circa 60 chili e presenta numerosi tatuaggi sulle braccia.

Una vicenda simile era accaduta nel 2018, quando l'uomo scomparve per poi essere ritrovato a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. La famiglia è in apprensione: a distanza di una settimana, di lui non ci sono notizie e nessuno sembra riuscire a mettersi in contatto con lui. Del caso si sta occupando anche l'Associazione Penelope. Se qualcuno ha visto Salvatore, oppure avesse informazioni utili per ritrovarlo, è pregato, fa sapere la famiglia, di contattare il seguente numero: 351 415 5363 oppure chiamare il 112.

