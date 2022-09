Si allontana da casa e precipita nel dirupo, 90enne ritrovato dopo 24 ore senza un graffio nel Vesuviano I familiari avevano lanciato un appello dopo la scomparsa. Ritrovato dopo 24 ore in un dirupo a Trecase.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un uomo di 90 anni si era allontanato da casa per fare una passeggiata, come al suo solito, ma non aveva dato più notizie di lui, scatenando il panico tra i familiari che non l'avevano più visto tornare a Trecase, Comune in provincia di Napoli. Dopo 24 ore di ricerche, però, l'anziano signore, è stato ritrovato dai soccorritori. Era scivolato in un dirupo, ma per fortuna non ha riportato alcuna ferita, tanto che non è stato necessario neppure passare in ospedale.

L'appello dei familiari per ritrovarlo

La scomparsa dell'uomo di Trecase, era stata segnalata dai parenti nella giornata di ieri. L'uomo era uscito per la consueta passeggiata pomeridiana, ma quando non è rincasato, i familiari si sono preoccupati. Il figlio aveva anche pubblicato un appello sui social, invitando alla massima condivisione e chiedendo a chi l'avesse visto di chiamare subito i familiari. Contemporaneamente erano partite le ricerche dei soccorritori che sono andate avanti, senza interruzione, per circa 24 ore.

Ritrovato dopo 24 ore nel dirupo

Ricerche che sono proseguite anche oggi, grazie alla collaborazione dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, con l'ausilio di un elicottero della polizia e di alcuni volontari, fino a quando l'arzillo 90enne è stato ritrovato per fortuna sano e salvo. L'uomo era in fondo ad un dirupo, nella zona detta delle Cantinelle. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolato, ma nella caduta non avrebbe riportato ferite o lesioni. Agli uomini che l'hanno soccorso e poi al personale sanitario dell'ambulanza del 118 che è intervenuta sul posto, è apparso in ottime condizioni. Tanto che il 90enne è stato riportato a casa senza la necessità di passare prima per l'ospedale. Il suo arrivo è stato accolto con una grande festa a Trecase, con tanti abbracci e pacche sulle spalle per lo scampato pericolo.