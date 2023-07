Sgomberato l’edificio occupato in via San Nicola a Nilo. Piantedosi: “Proseguire su questa strada” Sequestrati 6 immobili occupati abusivamente in via San Nicola a Nilo, a Napoli. Piantedosi: “Restituire il patrimonio edilizio pubblico a uso legale”.

A cura di Nico Falco

É partito oggi lo sgombero dell'edificio di via San Nicola a Nilo, nel centro di Napoli, destinato a "ritiro per anziani" e occupato abusivamente da alcune famiglie: questa mattina le forze dell'ordine hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Napoli, su richiesta della Procura, a carico di 6 persone individuate come occupanti abusivi di altrettanti immobili situati all'interno del plesso edilizio. Gli occupanti sono stati individuati al termine di una attività investigativa, svolta con accertamenti documentali per ricostruire il sistema storico di assegnazioni e con i sopralluoghi, condotta dalla Squadra Mobile, dal Commissariato Decumani, dalla Guardia di Finanza di Napoli e dalla Polizia Locale di Napoli – Unità Operativa Tutela Patrimonio.

Il decreto si basa sull'ipotesi di reato di invasione di terreni ed edifici, le indagini sono state coordinate dalla V sezione (tutela ambientale e territorio) della Procura di Napoli, coordinata dall'aggiunto Pierpaolo Filippelli. Precedentemente dallo stesso stabile erano state sgomberate persone ritenute contigue a clan camorristici, in particolare ai Contini e ai Sibillo. Sull'operazione di oggi è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha commentato la vicenda dagli Stati Uniti, dove si trova in missione: