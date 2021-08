Sfregio alla Galleria Principe di Napoli, camion sfonda una grata e rovina la pavimentazione Un camion, che trasportava materiale per la ristrutturazione di uno dei locali, è entrato nei locali della Galleria, ma le ruote posteriori hanno sfondato una grata, rovinando la pavimentazione. “Chiediamo di conoscere l’entità dei danni, se sono previsti interventi di restauro in tempi brevi e soprattutto di verificare le responsabilità dell’accaduto” ha dichiarato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

Incidente all'interno della Galleria Principe di Napoli, gemella in versione ridotta della Galleria Umberto I, che sorge nel cuore del centro storico della città, di fronte al Museo Nazionale. Un camion, che stava trasportando materiale in uno dei locali che sorgono nella Galleria, oggetto di lavori di ristrutturazione, ha sfondato con le ruote posteriori una grata, rovinando la pavimentazione. Il tratto interessato, nella fattispecie, è quello davanti ai locali storici in cui sorgeva un tempo la Tesoreria del Banco di Napoli: il camion è rimasto incastrato e gli operai hanno provato a liberarlo facendo entrare un'automobile e trainandolo con una fune, sotto gli occhi di turisti e cittadini che si trovavano in quel momento all'interno della Galleria Principe di Napoli.

La vicenda è stata raccontata, sui social network, dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato le foto del camion incastrato e ha così commentato: "Incredibile. Invece di tutelare il nostro patrimonio storico, lo distruggiamo. Chiediamo di conoscere l’entità dei danni, se sono previsti interventi di restauro in tempi brevi e soprattutto di verificare le responsabilità dell’accaduto. È possibile mai che ad un mezzo così pesante fosse consentito di accedere ai locali? Vogliamo risposte".