Sfondate le finestre della Municipalità di Ponticelli (chiusa da un anno): “Vogliono occuparla” Vandali nella notte hanno rotto le finestre. Paipais: “Subito presidio fisso”. I lavori previsti entro prossimi mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Sfondate le finestre della sede della VI Municipalità di Ponticelli, chiusa ormai da quasi un anno in attesa di lavori di riqualificazione. Durante la notte sono stati rotti alcuni vetri. Sul posto è arrivata subito la Polizia Municipale di Napoli e i vandali si sono dileguati. "È possibile che gli autori del gesto volessero occupare abusivamente l'immobile – denuncia il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco) – prima dell'inizio dei lavori della struttura".

Gli uffici chiusi da un anno per lavori: "Partiranno a breve"

La sede di Ponticelli di piazza Michele De Iorio della VI Municipalità San Giovanni, Barra e Ponticelli è chiusa da circa un anno per consentire i lavori di riqualificazione. Il Comune di Napoli ha messo a disposizione un budget di circa un milione di euro per gli interventi, aumentato a 1,5 milioni nel maxiemendamento approvato in consiglio comunale. "I lavori dovrebbero partire entro pochi mesi", assicura a Fanpage.it Paipais, che sta seguendo costantemente la vicenda.

Paipais: "Subito presidio fisso"

Sulla vandalizzazione avvenuta stanotte, giovedì 29 febbraio 2024, il consigliere Gennaro Demetrio Paipais, ha spiegato:

Leggi anche Il cinghiale entra nel giardino, famiglia resta bloccata in casa per la paura

"L'intervento della polizia municipale è stato tempestivo e lascia ben sperare la volontà della Giunta e del Consiglio comunale di procedere quanto prima alla riqualificazione dell'immobile, con un intervento di più di un milione. Ho chiesto in ogni caso un presidio permanente nella sede municipale della Polizia Locale e la bonifica dell'intera area ad Asia e Napoli Servizi, tenuto conto della presenza di rifiuti di varia natura nell'area circostante".