Sfondano le vetrine della banca e rubano la cassaforte: banditi in fuga nel Napoletano I ladri hanno messo a segno un colpo a Marigliano. Mentre non è riuscito il blitz a Sant’Anastasia. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Svaligiata una banca a Marigliano nella notte. Un altro colpo non andato a segno a Sant'Anastasia poco dopo. Due raid nel giro di pochi minuti, in due comuni dell'hinterland napoletano. Nel primo caso, i banditi hanno fatto irruzione nell'istituto di credito poco prima delle ore 3,00 di notte, di lunedì 6 maggio 2024. Hanno spaccato le vetrine, sono penetrati e hanno portato via la cassaforte con i soldi. Poco dopo, a Sant'Anastasia, i malviventi hanno provato a fare la stessa cosa, ma in questo caso senza riuscirci. I ladri si sono poi dileguati. Sulle loro tracce ci sono i carabinieri delle locali stazioni e di Castello di Cisterna. Danni ed, eventualmente, denaro rubato, sono al momento ancora in corso di quantificazione. Non è escluso che i militari dell'Arma possano acquisire anche eventuali immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e identificare i responsabili.

Per il momento, le indagini si concentrano sui due episodi, considerati due distinti furti in due diversi istituti bancari. Il primo, secondo le indagini, è avvenuto a Marigliano nel Corso Umberto I 428, mentre l’altro a Sant’Anastasia a via Madonna dell’Arco 112. Sebbene distinti, i due episodi hanno però degli elementi in comune. In entrambi i casi, ignoti si sono introdotti negli istituti bancari spaccando le vetrine. I carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno appurato che a Marigliano i malfattori hanno preso una cassaforte roller cash, mentre a Sant’Anastasia i malviventi hanno tentato di far la stessa cosa ma non ci sono riusciti.