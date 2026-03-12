Sfonda la vetrina di un negozio di armi con un monopattino e ruba due pistole: arrestato in centro a Napoli

Un uomo di 37 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato nel cuore di Napoli. L’uomo si è scagliato contro gli agenti e ha proseguito la sua condotta violenta anche nell’auto di servizio, danneggiandola.

Nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, nel cuore di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 37 anni – originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia – per furto aggravato, danneggiamento anche dei beni della Pubblica Amministrazione, minaccia aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nella fattispecie, ieri sera, i poliziotti del commissariato Decumani, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre stavano transitando in corso Garibaldi, a poca distanza dalla Stazione Centrale di Napoli, hanno notato un uomo che, in strada, stava maneggiando una pistola e la stava rifornendo di proiettili. Accortosi della presenza degli agenti, il 37enne ha iniziato a inveri contro di loro e ha tentato di estrarre anche un'altra pistola.

I poliziotti lo hanno prontamente raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccarlo, anche grazie all'aiuto di una pattuglia degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Dalle indagini successivamente esperite, grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito come, poco prima, il 37enne avesse sfondato la vetrina di un negozio di armi utilizzando un monopattino come ariete, portando via due pistole, che poi sono risultate a salve.

Leggi anche Picchiano un ragazzo per rubargli la bici e molestano una donna in centro a Gallarate: due arresti

Il 37enne è stato tratto in arresto, ma ha proseguito nella sua condotta violenta. Una volta nell'auto di servizio, infatti, l'arrestato ha sferrato calci contro i finestrini e la paratia divisoria, danneggiandola.