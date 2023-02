Sfonda la vetrina del supermercato con l’auto: ladro in fuga con due registratori di cassa È accaduto nella notte a Pozzuoli, nella provincia di Napoli; un furto analogo è stato tentato, poco dopo, anche in un bar della città flegrea. Indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Ha utilizzato la sua automobile come fosse un'ariete, ha sfondato la vetrina di un supermercato ed è fuggito via con due registratori di casse e con il denaro in essi contenuto: furto da film questa notte a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Allertati dalla Centrale Operativa, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale compagnia sono intervenuti in via Artiaco, dove poco prima una persona, a bordo di un'auto, aveva sfondato la vetrina del supermercato Conad, portando via due registratori di cassa e tutto il denaro che contenevano.

Un altro furto tentato poco dopo in un bar con la stessa modalità

Poco dopo quanto accaduto in via Artiaco, i militari dell'Arma sono intervenuti in via degli Imperatori, dove era stato segnalato un furto analogo: una persona a bordo di un'auto ha provato a sfondare la vetrina del bar Cocorico 3.0, senza però riuscirci. Il malvivente ha dunque abbandonato l'automobile sul posto, una Fiat Uno, dandosi alla fuga a piedi.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Pozzuoli, che sul posto di entrambi i furti – quello consumato e quello tentato – hanno effettuato tutti i rilievi del caso. C'è da capire, innanzitutto, se i due episodi siano collegati e quindi da attribuire alla stessa persona.