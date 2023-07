Sfascia un bar, sradica un cartello stradale a mani nude, poi prova a investire i carabinieri Prima ha sfasciato un bar armato di bastone, poi alla vista dei carabinieri ha sradicato un cartello stradale brandendolo come un’arma. Quindi la fuga in auto, tentando di investire gli stessi militari dell’Arma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Momenti di paura a Bacoli, in provincia di Napoli, dopo che un 32enne del posto ha prima tentato di aggredire i carabinieri "armato" di un cartello stradale appena sradicato, per poi tentare di investirli con l'automobile nella fuga. Ne è nato un inseguimento al termine del quale l'uomo è stato arrestato e bloccato. Si tratta di un 32enne, incensurato, che poco prima aveva anche sfasciato un bar armato di bastone. Da quanto si apprende, l'uomo soffrirebbe di disturbi psichici: i carabinieri lo hanno bloccato ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che si esprimerà probabilmente già nelle prossime ore.

Tutto è accaduto attorno alle 14.30 di oggi, sabato 15 luglio: l'uomo, 32 anni, originario di Bacoli ed incensurato, era all'interno di un bar di via Dragonara, non lontano dalla spiaggia di Miseno, quando avrebbe iniziato, armato di bastone e in evidente stato di escandescenza, a sfasciare tutto. Alcuni clienti e cittadini presenti hanno così chiamato i carabinieri, che sono arrivati poco dopo. Ma alla loro vista, l'uomo ha staccato a mani nude un cartello stradale, brandendolo come un'ascia per minacciare i carabinieri stessi. Dopo pochi istanti si è fiondato in auto, per poi ripartire a tutta velocità tentando anche di investire i militari dell'Arma nella fuga. Ne è nato così un inseguimento durato circa sei chilometri e al quale hanno partecipato anche altre tre gazzelle. Alla fine, bloccato, l'uomo è stato portato in caserma. Non si sono registrati feriti, ma solo tanta paura tra gli astanti del bar e i cittadini che hanno assistito, quasi increduli, a quanto stesse accadendo.