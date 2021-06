Una testimonial d'eccezione per un tema importantissimo, come quello delle nuove terapie per i pazienti oncologici pediatrici: la nota attrice partenopea Serena Rossi presta il volto alla campagna dell'ospedale Santobono di Napoli per sensibilizzare sulla Car-T, terapia innovativa a cui i bimbi malati di tumore in cura presso il nosocomio partenopeo possono sottoporsi. In un video, diffuso sui social dalla Fondazione Santobono Pausilipon, l'attrice – impegnata sul set e quindi impossibilita ad essere presente in ospedale – ha voluto mostrare la sua vicinanza alla causa: "Sono napoletana e, come tale, sono orgogliosa che sia proprio l'ospedale Santobono a rendere disponibile una terapia così innovativa e preziosa". Ai piccoli pazienti, poi, Serena Rossi lancia un messaggio: "Non vedo l'ora di venire in ospedale per conoscervi tutti, per abbracciarvi tutti".

Che cos'è la terapia Car-T

Le Car-T – acronimo dall'inglese “Chimeric Antigen Receptor T cell therapies”, vale a dire “Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico per antigene” – sono terapie innovative, cosiddette terapie avanzate, contro il cancro, che agiscono direttamente sul sistema immunitario per renderlo in grado di riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Le terapia Car-T utilizzano cellule immunitarie – i linfociti T – estratte dal sangue del paziente oncologico: queste specifiche cellule vengono successivamente modificate geneticamente e coltivate in laboratorio, per poi essere re-infuse nel sangue del paziente, in modo che il sistema immunitario possa attivare una "risposta" contro la neoplasia.