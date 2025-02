video suggerito

Sequestrato il campetto di padel a Cavalleggeri: copertura e strutture abusive La Polizia Locale ha sequestrato una struttura sportiva in via Giuseppe Testa, a Napoli: dai controlli sono emerse regolarità sulle autorizzazioni relative a locali e copertura. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per coprire i campetti di padel avevano installato una struttura pressostatica alta 12 metri, a un paio di metri dalle finestre di un palazzo. Non avevano ottenuto, però, nessuna autorizzazione. È quello che hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale presso un impianto di via Giuseppe Testa, a Cavalleggeri, nella periferia occidentale di Napoli. Nel corso dei controlli sono emerse irregolarità anche su diverse strutture che erano state realizzate all'interno dell'impianto, finite anche quelle sotto sequestro.

L'intervento è stato effettuato dalla Unità Operativa di Fuorigrotta, a seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni residenti del posto che avevano denunciato la presenza della copertura, alta 12 metri, che sostanzialmente era stata montata a ridosso di un edificio ed arrivava a coprire le finestre, lasciando un paio di metri di spazio. Gli agenti hanno controllato la documentazione amministrativa e hanno appurato che, per quella struttura pressostatica alta 12 metri ed ampia 1.100 metri quadrati, l'impianto sportivo non aveva alcuna autorizzazione.

È stato controllato anche il resto dell'impianto sportivo e irregolarità sono state riscontrate per tre volumi, di 27, 20 e 12 metri quadrati, adibiti a uffici, buvette e spogliatoi: erano tutti abusivi. Infine era in corso l'installazione di una tettoia in scatolati in ferro su un'ulteriore superficie di 100 metri quadrati, anche questa in assenza di autorizzazioni. L’intera area è stata posta sotto sequestro ai sensi dell'articolo 321 del Codice di Procedura Penale per violazioni agli articoli 44 e 92 del Testo Unico sull'Edilizia (D.P.R. 380/01).