Sequestrati 5 chalet sul Lungomare Mergellina e Caracciolo: abusivi e con scarichi illegali a mare

A cura di Pierluigi Frattasi

Sequestrati 5 chalet abusivi sul Lungomare di Napoli, tra Mergellina e via Caracciolo. Non erano autorizzati e in alcuni casi scaricavano anche i liquami a mare, in maniera illegale. Per questi motivi, gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno apposto i sigilli. I controlli sono scattati questa mattina, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, e hanno coinvolto tutti i chioschi sul lungomare del capoluogo partenopeo, da Largo Sermoneta fino a Piazza Vittoria, in totale 19 chioschi. Al momento, a quanto apprende Fanpage.it, sono 5 i chioschi sequestrati, ma le attività sono ancora in corso.

Sigilli per 5 chioschi del lungomare: erano abusivi

Dopo i primi controlli sono stati posti sotto sequestro i primi 5 chioschi. I motivi sono diversi. Sono state contestate, infatti, delle violazioni al codice penale. Tra queste: scarichi abusivi a mare e opere edilizie abusive. Ma anche violazioni di tipo amministrativo, in quanto i chioschi sono risultati carenti delle regolari autorizzazioni al commercio fisso ed autorizzati soltanto al commercio itinerante. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con la Polizia di Stato e proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il Lungomare.

De Iesu: "Riporteremo la legalità sul Lungomare"

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore alla Legalità e Polizia Locale Antonio De Iesu, che ha affermato:

“Questa attività ha lo scopo di rispristinare condizioni di piena legalità sul lungomare. La Polizia Municipale è impegnata nell’eseguire l’operazione su delega della Procura ed in piena collaborazione con la Polizia di Stato in un’area particolarmente bella della città e sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici”.